Al Tre Fontane l'orgoglio giallorosso: bagno d'amore in vista del derby

La gioia dei bambini sugli spalti che hanno potuto vedere i loro beniamini. Cori, incitamenti e tanti sorrisi per la festa per i tifosi della Roma. Un primo dell'anno speciale per i fortunati 3000 che hanno riempito gli spalti del Tre Fontane. Ragazzi, famiglie e tifosi hanno festeggiato il nuovo anno insieme alla Roma e a Claudio Ranieri che ha poi detto al pubblico: "Grazie a tutti per essere venuti. Ci fate sentire amati e questa è la cosa più importante. Faremo di tutto per far sì che voi siate orgogliosi di noi". Un augurio ma anche una speranza in vista del derby di domenica. [...] Il primo gol dell'anno della Roma porta la firma di Giulio Misitano, giovane attaccante della Primavera. [...] Tra i più acclamati ovviamente Paulo Dybala, coccolato da tutti gli spalti. Poi svetta Svilar e applausi anche per Pellegrini, nonostante il suo futuro sia ancora incerto. Resta vivo lo scambio con Frattesi e conguaglio a favore dell'Inter, già a partire dal mercato invernale. [...]

(La Repubblica)