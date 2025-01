Ahi, Roma: Europa a rischio. L’Az è spietato, decide l’Eintrach

E ora la sfida con l’Eintracht Francoforte se non è una finale, poco ci manca. Con il vantaggio che potrebbe bastare anche un pareggio per centrare almeno i playoff, ma una sconfitta sarebbe devastante, con il forte rischio di vedere la Roma fuori dall’Europa già da ora. (...) La Roma ha giocato una partita impalpabile, senza grande carattere e con poche idee. Una prova scialba, soprattutto nei primi 45’A punire i giallorossi è stato quindi Parrott a dieci minuti dalla fine, nell’ennesima ripartenza letale (l’ottava) della stagione giallorossa. Per curare le ferite bisogna ripartire anche da qui, capire perché la Roma spesso affonda nei ribaltamenti. E trovare il modo di giocare anche fuori con la personalità mostrata all’Olimpico. Con ieri sono infatti 18 le partite consecutive fuori casa senza vittorie. (...) In mezzo Ranieri ha optato per un centrocampo più folto, con Pisilli e Koné come mezzali al fianco di Paredes. Ne è venuta fuori una sfida ragionata, cervellotica per alcuni versi, quasi come fosse una partita a scacchi. Solo che nessuno voleva fare la prima mossa, nessuno era in grado di assumersi un rischio. Tanto che il primo tiro è arrivato addirittura al 29’, una “telefonata” dal limite di Dovbyk. Poi Ranieri ha tolto Dovbyk e puntato sull’attacco veloce (Dybala–Soulé). Qualcosa è migliorato a livello di velocità, la Roma ha smesso di cercare la sponda per puntare sulla verticalità. Così l’esterno Angelino messo dentro 3-4 palloni invitanti, senza però che ci fosse nessuno a riempire l’area. Pisilli ha continuato a sbagliare un po’ tutto, Koné si è intestardito palla al piede. Per sbloccare la partita serviva una magia o un errore. È arrivato il secondo, con la ripartenza veloce dell’Az e la Roma presa in contro tempo, fino al tap-in decisivo di Parrott. (...)

(gasport)