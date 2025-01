Accordo fatto con Rensch: serve l’intesa con l’Ajax

O adesso o a giugno, ma Denyne Rensch (21 anni) quasi sicuramente sarà un giocatore della Roma. Il terzino destro dell’Ajax è in scadenza di contratto e ha già trovato un accordo di massima con la Roma. Che, però, vorrebbero averlo già ora ed è pronta anche a fare un sacrificio, 5 milioni, per averlo sei mesi prima. Solo che l’Ajax vorrebbe il doppio ed è pronta a rischiare di non monetizzare pur di tenerlo ancora fino a giugno. In questi giorni previsti ulteriori contatti tra le due società.

(gasport)