Abraham-Saelemaekers, lo scambio è per sempre

Sale Abraham e Saelemaekers. I due derby giocati tra domenica e lunedì, l’Olimpico e Riyad, aumentano la convinzione di Milan e Roma: forse lo scambio dei prestiti è stato conveniente per tutti, tanto da meritare una valutazione in prospettiva. (...) Se l’affare impostato in fretta e furia alla fine di agosto, senza vincoli di riscatto da ambo i lati, diventasse definitivo? Bisognerebbe trovarsi sulle valutazioni dei cartellini, che soddisfino le rispettive necessità di bilancio senza ovviamente gonfiare le plusvalenze. Ma se i calciatori sono contenti di stare dove sono ora, un modo si troverà. Anche perché entrambi, sia Abraham sia Saelemaekers, hanno rinnovato i rispettivi contratti prima di muoversi. Al Milan tra l’altro piace Cristante, attualmente fermo per infortunio. La Roma lo considera cedibile. (...)

(corsport)