A Udine turno di riposo per Dybala. Trattativa per Lucca, saluta Hermoso

Da Udine a Udine, con la speranza di interrompere il tabù trasferte che ieri ha festeggiato nove mesi. È dal lontano 25 aprile del 2024 che la Roma non vince una gara lontano dallo Stadio Olimpico. Ranieri ha assolutamente intenzione di interrompere una striscia negativa che si è trasformata in un blocco psicologico. Ma dovrà fare i conti con il calendario e una partita da dentro o fuori contro l'Eintracht Francoforte in Europa League. Possibile, quindi, una nuova chance da titolare per Lorenzo Pellegrini mentre dovrebbe riposare Paulo Dybala. Al suo posto è vivo il ballottaggio tra Soulé e Baldanzi. Uno dei due completerà l'attacco con Dovbyk e il Capitano della Roma. Per il resto, confermato il blocco difensivo con Mancini, Ndicka e Hummels così come sono confermati Saelemaekers e Angelino. [...] Torna tra i convocati e dopo due mesi di stop, Bryan Cristante. Non ci sarà, invece, Mario Hermoso che è sempre più ad un passo dal Bayer Leverkusen. [...] Proseguono i contatti tra la Roma e l'Udinese per Lorenzo Lucca. Manca l'accordo sulla formula del trasferimento, ma il lavoro di Giuseppe Riso prosegue. [...]

(La Repubblica)