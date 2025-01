A Udine Ranieri ha trovato la Roma da trasferta: e ora vuole vuole prendersi Lucca

L'unico campo amico al di fuori dell'Olimpico, la legge dei grandi numeri, due calci di rigore e i cambi dalla panchina decisi da Ranieri. La Roma torna a vincere in trasferta dopo 276 giorni e lo fa contro l'Udinese. [...] Una vittoria fuori casa ottenuta con due rigori e senza altri gol. Il gol dei friulani, nel primo tempo, ha avuto bisogno di 4 minuti di controllo al VAR, prima di poter dare la gioia a Lorenzo Lucca di festeggiare. [...] A fine gara Ranieri ha ammesso: "È un buon giocatore e un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo e chissà". Uno come il classe 2000, alla Roma serve. Nel primo tempo Dovbyk ha sofferto, ma poi con l'entrata in campo di Shomurodov, la fase offensiva della Roma è migliorata. Anche Rensch, alla prima da titolare, molto bene e in entrambi i ruoli in cui è stato schierato. La notizia più attesa è però arrivata nel prepartita con Ghisolfi: "Il rinnovo di Dybala per la prossima stagione è scattato. Siamo molto contenti perché Paulo è una figura importante per il club e per i nostri tifosi". [...]

(corsera)