A Pelle Degni Di una Storia

IL ROMANISTA (T, CAGNUCCI) - Da quando è nata la Roma è la seconda volta che vince un derby con un gol di un capitano romano allenato da un tecnico romano. Dal 1927 era successo solo il 6 ottobre 1946, Roma-Lazio 3-0, gol di Amedeo Amadei allenato da Giovanni Degni. (...) Nel 1946 c’era Giovanni Degni in panchina che, come Claudio Ranieri, è stato anche un giocatore della Roma, oltre ad essere chiamato sulla panchina di quella squadra in difficoltà che era la Roma nell’immediato post-guerra e che spesso ricorreva ai suoi ex calciatori perché simboli di uno spirito e di un tempo eroici. Degni non solo ha giocato la prima partita in assoluto della nostra storia, Roma-Ute, il 17 luglio 1927, non solo la prima partita ufficiale in campionato, il 25 settembre 1927, Roma-Livorno, ma in entrambe è stato chi ha dato il calcio d’inizio. Giovanni Degni, cioè, ha toccato il primo pallone della nostra storia. Ha dato il la. Lo passò a Ferraris IV, primo capitano dell’As Roma, romano e romanista. . (...) Giovanni Degni ogni tanto accompagnava il nipote Stefano al Verano a mettere un fiore sulla tomba di Attilio Ferraris IV. È questo l’uomo che ha toccato il primo pallone della Roma. Immaginatelo come un tocco che passa per tutti gli altri capitani romani della nostra storia: Ferraris, Bernardini, Amadei, Guarnacci, Di Bartolomei, Conti, Giannini, Totti, De Rossi, Florenzi e arriva fino al tiro di Pellegrini. È come se dal primo tocco, il primo pallone giocato dalla Roma nel luglio 1927, sia ancora lo stesso calciato in rete da Pellegrini domenica. (...)