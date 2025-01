A caccia della punta

Sette giorni alla fine di un calciomercato in continua evoluzione e che prescinde dalle uscite. Il modus operandi della Roma è chiaro: prima vendere e poi rimpiazzare. Sia Ghisolfi che Ranieri non vogliono sovraffollare la rosa e chiaramente bisogna tenere basso anche il tetto ingaggi ma il budget per l'attaccante c'è. Il vice Dovbyk è un obiettivo prioritario e va regalato il prima possibile a Ranieri. Lucca non è un'opzione raggiungibile in questa finestra di mercato. Così come la punta dell'Udinese, anche Brian Brobbey dell'Ajax è infattibile per costi. Shpendi del Cesena è un buon nome, ma difficilmente la società lo lascerà partire a pochi giorni dal termine del mercato. In Spagna rilanciano anche il nome di Isaac Romero del Siviglia, che ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. [...]

Si cerca anche un sostituto in difesa. Con Hermoso in partenza direzione Bayer Leverkusen, dietro la situazione è critica. [...] Rensch e Celik all'occorrenza possono adattarsi, ma per fare turnover servirebbe un difensore puro. Tra i nomi in lista, ci sono quelli di Mika Marmol del Las Palmas e Marco Di Cesare del Racing Club. [...] Intanto, Roma e Bayer Leverkusen continuano a lavorare su come dividersi l'ingaggio dell'ex Atletico Madrid. Anche la fumata bianca per la cessione di Shomurodov al Venezia è vicina, mentre il Galatasaray avrebbe chiesto informazioni per Zeki Celik. [...]

(corsport)