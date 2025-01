A Bologna riparte la caccia alla vittoria in trasferta. Idea Buchanan per la fascia

Da aggiustatore a demiurgo di una Roma malata che sotto la sua guida sta ritrovando se stessa. La vittoria nel derby ha certificato la qualità di Claudio Ranieri nel normalizzare situazioni difficili e aumentato gli appellativi da accostare al suo nome. Nella conferenza stampa di ieri è andato in scena il Ranieri slalomista, capace di evitare qualsiasi risposta sul mercato in entrata, in uscita e sul futuro del club [...] Non c'è derby senza Bologna. Il mantra di Ranieri è chiaro. Nonostante il mercato attorno alla Roma impazzi. L'ultimo nome è quello di Tajon Buchanan, esterno destro di proprietà dell'Inter. Con il passaggio ormai definitivo alla difesa a tre, serve un'alternativa concreta a Saelemaekers e il canadese è entrato nel mirino di Ghisolfi. L'Inter lo valuta circa 10 milioni di euro e attualmente non è così convinta di aprire ad un prestito fino a giugno. Sempre con i nerazzurri resta aperto anche il canale per uno scambio Frattesi-Cristante. Ma sul centrocampista nerazzurro resta forte l'interesse del Napoli, soprattutto se Kvaratskhelia dovesse andare al Psg. [...]

(la Repubblica)