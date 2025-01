15 punti di distacco: un record mai visto prima del derby nel girone d'andata

Lazio 35, Roma 20, un distacco di esattamente 15 punti. Non c'è mai stato un divario così ampio in 95 anni di derby prima della sfida di andata. Il massimo erano stati i 14 punti della stagione 2006/2007 o nella stagione 2008/2009 ma in entrambi i casi era virtualmente un +11. [...] Considerando anche il girone di ritorno, solo due volte la Lazio ha giocato un derby con più di 15 punti di vantaggio: l'anno dell'unica retrocessione in Serie B della Roma e l'anno del primo scudetto biancoceleste. [...]

(corsera)