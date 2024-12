Zaniolo, che rivincita

Quanto aspettava un gol così, Nicolò Zaniolo? Difficile dare contorni ai sentimenti di un ragazzo che conosce la fatica del doversi rialzare dopo due infortuni, del provare a dare svolte continue alla sua carriera, del vedere come "nemica" una maglia che una volta aveva addosso, dunque di ascoltare fischi di quella che un tempo era la sua gente. [...] Era un'assenza lunga 763 giorni: 31 ottobre 2022, segnò contro il Verona. E 690 giorni erano passati dall'ultima partita giocata da giallorosso all'Olimpico: 12 gennaio 2023, Roma-Genoa 1-0 di Coppa Italia.

Fischi furono quel giorno e fischi sono stati ieri sera: quando i suoi ex tifosi lo hanno visto sul prato con la maglia nerazzurra. [...] Ovviamente ha segnato il gol del 2-0 e a quel punto l'urlo dell'Olimpico è diventato più potente, non solo pieno di ingiurie: così forte solo dopo il fischio finale di Guida, quando lo stadio e anche i suoi ex compagni gli hanno presentato il conto per quella euforia, se non vogliamo chiamarla goduria, non trattenuta. E allora sono intervenuti altri compagni, i suoi, e lo hanno scortato via dal centro del campo, per portarlo a esultare in una zona più neutra. [...]

(gasport)