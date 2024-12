Vincere per volare ma "basta" un punto

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - Un'altra prova difficile, che può valere un risultato straordinario. Oggi alle 18:45 in Germania si gioca Wolfsburg-Roma, quinta giornata del tostissimo Girone A di Champions League Femminile. Un gruppo talmente tosto che un'eventuale qualificazione sembrava quasi impossibile. Oltre al "cuscinetto" Galatasaray c'erano anche Lione e Wolfsburg. Così, dopo 4 gare, si arriva in Germania con il destino totalmente nelle mani delle giallorosse: un successo vorrebbe dire qualificazione aritmetica, ma anche un pareggio sarebbe male. Al momento le squadre di Stroot e di Spugna sono entrambe a quota 6 punti, con l'ultima partita in programma con le turche mentre le tedesche andranno in Francia. [...] Non sarà facile però, perché la Roma si presenta senza Haavi e Viens e con Pilgrim che ha svolto solo due allenamenti in gruppo. [...]

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE