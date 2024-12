Verso la stracittadina: Lazzari e Patric sì, Vecino e Pedro out

IL TEMPO (D. ROC) - Archiviato il 2024 con un pareggio, la Lazio si proietta verso il nuovo anno con un impegno di fuoco: il derby contro la Roma del 5 gennaio. Baroni dovrà però fare i conti con una situazione delicata, complicata dall'emergenza infortuni che ha colpito la squadra nell'ultimo periodo. Dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico, i biancocelesti torneranno in campo domani per iniziare la preparazione alla stracittadina. La lista degli indisponibili, però, rimane lunga. Uno degli assenti sicuri sarà Vecino. L'uruguaiano, alle prese con una lesione muscolare, dovrà rimanere fuori per almeno altri due mesi. Molto difficili anche i recuperi di Pedro e Noslin. Lo spagnolo, fermo per una lesione di basso grado alla coscia destra, avrà bisogno di ulteriori giorni di riabilitazione. Stessa situazione per l'ex Verona, alle prese con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Per l'olandese c'è un pizzico di ottimismo in più. Notizie più confortanti arrivano invece sul fronte Lazzari e Patric. Il terzino ha riscontrato un fastidio muscolare al polpaccio poco prima della partita contro l'Atalanta, ma gli esami hanno escluso lesioni significative.