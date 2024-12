Verso il Lecce: Hummels e Cristante vanno ko

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma perde i pezzi. Sono stati due i cambi forzati per Ranieri durante la sfida con l'Atalanta. In vista della gara di sabato col Lecce andranno valutate le condizioni di Hummels e Cristante. Il difensore, tra i migliori in campo, ha chiesto il cambio prima della mezz'ora della ripresa. Il centrocampista ha invece richiamato l'attenzione della panchina dieci minuti dopo. In quella zona di campo il tecnico ritroverà

Pisilli, tornato dalla squalifica.