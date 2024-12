Verso il derby: emergenza continua, Baroni deve fare a meno di Pedro e Noslin

L'emergenza in casa Lazio si allunga anche verso il derby. [...] Vecino è alle prese con uno stiramento al retto femorale della coscia sinistra con uno stop di almeno 45 giorni. Pedro ha riportato una lesione di basso grado alla coscia destra mentre Noslin lamenta un trauma contusivo di media entità alla caviglia destra. Entrambi verranno valutati domani alla ripresa degli allenamenti, ma non filtra fiducia. Così anche per derby Baroni dovrebbe fare a meno di loro e sono assenze pesanti, a cominciare da quella di Pedro. Mentre dovrebbero farcela Lazzari (affaticamento al polpaccio) e Patric (out con l'Atalanta causa febbre).

(gasport)