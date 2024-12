Un nuovo Pellegrini, il capitano c'è: più libero, sereno e finalmente decisivo

Una cosa è sicura, la Roma ha ritrovato il suo capitano. Che parta titolare anche contro il Como è relativo, nella partita contro il Braga ha lasciato il segno. Non sono per il gol. [...] A colpire è stata la prestazione e per come è stato accolto dal popolo giallorosso. Niente fischi, né alla lettura delle formazioni e né al momento del cambio, ma solo applausi. [...]

Del resto Pellegrini rimane un giocatore fondamentale per la Roma e non si può negare. Il capitano è ora arrivato a 53 gol in maglia giallorossa. Nessun centrocampista italiano ha segnato così tanto da quando è rientrato alla base nella stagione 2017/2018. Il periodo è stato complicato e a mancare era la serenità, soprattutto dall'arrivo delle voci e dalle critiche insensate sul capitano mangiallenatori. La realtà, invece, parla di un chiarimento con Mourinho e di un ottimo rapporto con De Rossi, con Juric e infine con Ranieri, il signore che è andato ad abbracciare dopo il gol. [...]

Adesso la Roma può coccolarsi un capitano diverso. Contro il Como, può partire nuovamente titolare. [...] Poi si potrà iniziare a parlare del suo futuro con un contratto in scadenza nel 2026. Lorenzo, però, non si vuole muovere da qui. [...]

(gasport)