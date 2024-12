Tutti pazzi per Saelemaekers, ma il prezzo lievita. Il Milan chiede 15 milioni

Se non ci fosse stata la doppietta di Paulo Dybala, sarebbe stato l'uomo partita di Roma-Parma. Un gol, un rigore procuratore e tanta corsa a coronamento di una prestazione quasi perfetta nel nuovo ruolo di esterno destro. Alexis Saelemaekers è uno degli imprescindibili di Ranieri. Jolly fondamentale nella ricostruzione della Roma, il belga si è adattato con versatilità alle diverse prove di formazione adottate da Sir Claudio nelle ultime settimane: trequartista alle spalle della punta, esterno di centrocampo, quinto a destra con compiti offensivi e difensivi, [...] Adesso inizia la parte più difficile per la Roma. Provare a trattenerlo anche la prossima stagione. Ma non sarà un'operazione facile perché il Milan, proprietaria del suo cartellino, osserva con interessa i miglioramenti di Saelemaekers. E aspetta. Attente che il prezzo si alzi. [...] Base di partenza 15 milioni di euro, almeno per ora. Ma il prezzo potrebbe salire se il belga continuerà a giocare così.

(la Repubblica)