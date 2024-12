Tutti al lavoro per sbloccare Dovbyk

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Adesso è la Roma che deve aiutare Dovbyk. Il centravanti ucraino, stella del mercato estivo giallorosso, sta attraversando un periodo di digiuno che dura da quattro partite consecutive con la maglia della Roma. [...] L'ex Girona ci era andato vicino contro il Tottenham, salvo poi vedersi annullare la marcatura per fuorigioco. L'assenza di un vero e proprio sostituto, inoltre, unito ai problemi al ginocchio, ha condizionato le prestazioni dell'ucraino, che tra i giocatori di movimento è il quinto per minuti giocati. [...] Per tornare a segnare, però, servirà anche l'apporto dei compagni che, come ha sottolineato Ranieri in conferenza stampa, non lo stanno aiutando. [...] Per pensare di poter risalire la classifica, la Roma dovrà sfruttare i gol di Dovbyk. [...]