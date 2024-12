Troppe parole su Pellegrini

Purtroppo gli allenatori non giocano, altrimenti avrei molte più certezze per la gara di stasera. Ranieri contro Fonseca non c'è partita e parlo per averli visti entrambi con la Roma. [...] In compenso, nella Roma si parla troppo di giocatori che dovrebbero andare via, a cominciare dal capitano Pellegrini. E qui si apre l'ennesimo capitolo dolente: ma quante sono le squadre che annunciano di volersi disfare di un uomo da 300 gare, con un rendimento ottimo e senza spiegare quale certezza sostituirlo? Solo la Roma confeziona simili capolavori. Così si demoralizza il gruppo. Dybala cioè il migliore è stato venduto almeno quattro volte. E Paredes? E Hummels? Per fortuna, Ranieri quando parla spiega quali giocatori terrebbe, invece il club tace su quelli che servono poco e sugli altri che mancano davvero, dopo un disastroso mercato di giugno.

[P. Liguori - Il Messaggero]