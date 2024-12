Tregua Roma-Curva Sud: sostegno incondizionato

Parola d’ordine: tregua. Si andrà avanti così per l’ultima parte dell’anno solare. All’Olimpico, dunque, si respirerà un’aria non ostile per Roma-Parma, con la Curva Sud pronta a sostenere la squadra e non i singoli giocatori come è avvenuto nelle ultime gare casalinghe. [...] Il contorno sarà quello dei giorni migliori: secondo i dati ufficiali, infatti, oggi sono attesi 62.500 tifosi.

Il discorso di Claudio Ranieri ha trovato eco nei tifosi. Sin dal primo giorno l’allenatore ha chiesto esplicitamente di non fischiare la squadra durante la partita, promettendo di essere pronto a prendersi lui stesso i fischi se necessario. [...]

L'idea di fondo è che il sostegno incondizionato possa fare la differenza anche contro il Parma, in una partita da non sbagliare per un milione di motivi. Mercoledì scorso, per la gara di Coppa Italia, lo stadio è rimasto compatto: i fischi (flebili, probabilmente partiti dalla Monte Mario) si sono sentiti solamente quando Pellegrini ha messo piede in campo e quando Zalewski è uscito. La Curva Sud, cuore pulsante del tifo giallorosso, sta dimostrando che l'amore per la maglia è indiscutibile, anche e soprattutto nei momenti difficili. [...]

Passando al derby, guardando all'appuntamento messo in agenda la sera del 5 gennaio, l'Olimpico si prepara a scrivere un altro capitolo della stracittadina con una cornice importante. In vendita ci sono ancora dei biglietti per Roma-Lazio, ma la capienza dello stadio si sta avvicinando rapidamente al sold out, con oltre 58,000 biglietti già staccati. Ai laziali sono stati riservati circa 17.000 posti. Il tutto esaurito è praticamente matematico.

(corsport)