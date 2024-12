Trasferta a Como vietata ai giallorossi

IL TEMPO (M. CIRULLI) - I tifosi della Roma non potranno seguire la squadra nella trasferta di Como. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) ha infatti deciso di vietare l'ingresso al Senigallia ai romanisti residenti nella Regione Lazio, in seguito agli scontri avvenuti a margine della partita con l'Atalanta dello scorso 2 dicembre. Il settore ospiti per la sedicesima giornata di campionato, in programma domenica prossima alle ore 18, sarà accessibile esclusivamente dai sostenitori giallorossi in possesso della As Roma Card e non residenti nel Lazio.