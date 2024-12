Totti, la figlia e la portinaia: nuove verifiche della procura

Francesco Totti si trovava in una pizzeria a pochi passi da casa quando è stato avvisato che la polizia era sotto la sua abitazione. Gli agenti erano intervenuti su segnalazione di Ilary Blasi, preoccupata che la figlia Isabel, di otto anni, fosse rimasta sola in casa. [...] I poliziotti avrebbero atteso alcuni minuti, fermi davanti all'ingresso del palazzo, l'arrivo di una collega donna, ritenuta più adatta a interagire con la bambina. Durante questo lasso di tempo Totti potrebbe aver contattato la portinaia del palazzo per chiederle di intervenire e farsi trovare in casa. È questa l'ultima pista battuta dai pm. [...] Quando la polizia è entrata in casa, Isabel effettivamente era in compagnia della portinaia. Non di una baby sitter. [...] L'obiettivo è chiarire se Totti abbia organizzato per tempo la custodia della figlia o meno.

(La Repubblica)