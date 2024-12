Totti indagato per la figlia sola a casa: in procura un video registrato da Ilary

Da due anni e mezzo ormai tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, si sta combattendo una guerra feroce. L'ultima risale a quando la showgirl televisiva ha scelto di denunciare, presso la Procura di Roma, l'ex marito accusandolo di aver lasciato Isabel, la loro terza figlia, una sera a casa senza la supervisione di una babysitter. Ora lo storico capitano giallorosso è indagato per abbandono di minore. Il tutto sarebbe aggravato da un video, già messo agli atti, che potrebbe dimostrare che Isabel fosse davvero sola a casa. [...]

Quella sera del 26 maggio del 2023, Totti era uscito di casa per andare a cena con Noemi Bocchi, lasciando a casa da sole Chanel e Isabel. In una videochiamata con Ilary, la piccola le avrebbe confessato di essere a casa senza la tata. La conduttrice televisiva, quindi, ha preteso che la figlia girasse per la casa inquadrandole le stanze alla ricerca della prova schiacciante. Allarmata, poi, Ilary avrebbe chiamato i suoi genitori per mandarli a controllare.

I nonni, citofonando e non ricevendo risposta, avrebbero chiamato il 112 che una volta sul posto vengono fatti entrare proprio dalla babysitter. I poliziotti, dopo aver redatto il verbale, se ne andarono e l'equivoco sembrò chiudersi. Ma, adesso, Ilary è tornata all'attacco sostenendo che in realtà Totti, avvisato della presenza della polizia, abbia chiesto alla portiera dell'abitazione di salire per aprire alle forze dell'ordine. [...]

(Il Messaggero)