Torna Pellegrini: è grande Roma

C'è tutta la sapienza di Claudio Ranieri su questa vittoria in Europa: la sua saggezza, il suo conoscere i tempi del calcio, gli umori dei calciatori. [...] La notte dell'Olimpico si accende nella ritrovata spensieratezza di Lorenzo Pellegrini, che tra una giocata di classe e l'altra, firma il gol (il primo in stagione) che apre la partita e ne sfiora almeno altri due, tre; della bizzarra imprevedibilità di Saud, che sorride contro i diffidenti, studia per non essere oggetto misterioso e nel frattempo inventa un gol che fa impazzire l'Olimpico. [...]

La scintillante vittoria contro il Braga (3-0 lo score definitivo, ma poteva essere molto più rotondo) taglia in due il grigiore del passato e apre le porte al domani. [...] Nella passerella europea sfilano con eleganza anche Soulé, che deve trovare l'ultimo guizzo sotto porta e alzare un po' lo sguardo dalla palla, Koné sempre più dominante e in formato tuttocampista, Pisilli che non è solo polmoni e Dovbyk che non sta bene e pure lui va aspettato. [...] C'è gloria anche per Hermoso, nel finale, che è appena tornato dopo un lungo infortunio e con il Braga si toglie la soddisfazione di segnare il terzo gol, il primo con la maglia della Roma. [...] E' festa per tutti. La Roma è tornata. Dimostri che tutto questo non è un'illusione.

(Il Messaggero)