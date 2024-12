Torna Mancini, ottimismo per Koné

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il passaggio di turno in Coppa Italia, Ranieri avrà pochissimo tempo per preparare la sfida contro il Parma di domenica. La squadra già oggi si ritroverà a Trigoria per iniziare gli allenamenti. Il tecnico potrà contare nuovamente su Mancini: il centrale, ha infatti scontato la prima delle tre giornate di squalifica rimediate nel derby della scorsa stagione e sarà costretto a saltare anche i quarti contro il Milan. Restano invece da valutare le condizioni degli altri indisponibili. Cristante è ancora alle prese con il problema alla caviglia accusato con l'Atalanta, mentre Hummels spera di superare l'attacco influenzale che gli ha impedito di scendere in campo a Como. Da monitorare, la situazione di Koné: il giocatore non ha riportato lesioni, ma ieri è stato tenuto a riposo per precauzione.