Torna Balzaretti: area scouting. La Roma Femminile batte il Gala...

Il primo tassello della rivoluzione dei Friedkin è un ritorno. Da gennaio, infatti, Federico Balzaretti sarà di nuovo a Trigoria nelle vesti di Loan Manager, un ruolo già ricoperto in giallorosso tra il 2015 e il 2019. [...] Una scelta di Ghisolfi su richiesta di Ranieri che nutre profonda stima per Balzaretti.

A rivelarlo un mese fa è stato proprio l'ex calciatore: "Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: "So che sei esperto del campionato francese mi puoi dire qualcosa sul Nantes?". Io lavoravo alla Roma ma comunque gli preparo un report. Lui mi richiama e mi dice: "Vorrei che tu venissi con me in Francia". Da allora ci sentiamo spesso". Le ultime esperienze da dirigente sono state da d.s. con il Vicenza e da responsabile dell'area tecnica con l'Udinese. [...] Intanto ieri la Roma Femminile ha superato il Galatasaray per 3-0 in Champions League.

(gasport)