Tifosi pazzi di Pendolino Saud: ora la conferma contro il Como

Un gol per passare ad essere il beniamino di un'intera tifoseria. Questa è la parabola di Saud Abdulhamid, terzino della Roma protagonista della vittoria contro il Braga. Da giovedì sera i social sono impazziti con i meme. Il paragone con Cafù è quello più utilizzato. Sono apparsi decine di fotomontaggi e moltissimi soprannomi: Pendolino Saud, Cafulhamid fino alla Curva Saud. [...] Felicità e tanta timidezza mostrate a fine partita. Da man of the match era stato chiamato a presentarsi davanti alle telecamere di Sky, ma il giocatore ha provato fino all'ultimo ed evitarle. Ma, contro Lecce e Braga, Saud ha dimostrato di poter essere qualcosa in più rispetto ad una mascotte. [...] A Roma il suo impatto è evidente. Ieri l'Olimpico gli ha dedicato una standing ovation al momento del gol e lo ha già scelto per essere il beniamino. [...] Nel suo paese è un idolo. L'uomo che ha portato il calcio arabo in Europa ed uno dei testimonial più importanti per il Mondiale del 2034. [...] A Trigoria tutti ne parlano bene e ha stretto un legame speciale con Koné e Ndicka. Ora arriva la parte più difficile: confermarsi. [...]

(La Repubblica)