Tammy non convince il Milan. Idea Muani

Milan-Roma non sarà solo la prima sfida da ex per Paulo Fonseca, ma anche un confronto diretto tra due giocatori che si sono scambiati le maglie nelle ultime ore del calciomercato estivo: Alexis Saelemaekers sarà in campo dal primo minuto sulla fascia destra giallorossa, mentre Tammy Abraham comincerà la partita dalla panchina rossonera pronto a subentrare. [...] Ad oggi il club giallorosso sarebbe più convinto di trattenere in rosa Saelemaekers piuttosto che quello rossonero di confermare Abraham. [...] L'idea è sfruttare il pochissimo spazio concesso da Luis Enrique a Randal Kolo Muani [...]

(Corsport)