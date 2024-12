Svilar-Pisilli, luci a San Siro ma i rinnovi non arrivano

[...] A San Siro - oltre al solito Dybala - si sono presi la scena Pisilli e Svilar. I due attendono una chiamata da parte del club per prolungare il proprio "matrimonio" con la Roma. Mile a Milano ha vinto il premio di migliore in campo e le sue prestazioni sono in continua crescita. Non a caso la Premier ha messo gli occhi su di lui. In estate c'era il West Ham mentre recentemente si è mosso il City. Guardiola è alla ricerca del sostituto di Ederson, ma al momento il club non può affondare il colpo perché nel nuovo anno è atteso il verdetto per la sentenza riguardante le 115 violazioni delle regole della Premier League. Il contratto di Svilar scade nel 2027 e l'ingaggio è di 900 mila euro. L'idea è quella di prolungarlo fino al 2029 con un adeguamento che lo porterebbe a guadagnare circa due milioni a stagione. [...] Niccolò Pisilli invece ha il contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da 90mila euro a stagione. "Pochi" nel mondo calcio e per questo gli agenti sono in contatto con Ghisolfi per l'adeguamento e il rinnovo. Il rapporto con la società è ottimo e non ci sono tensioni. L'obiettivo del club è quello di blindarlo e le strade sono due: in caso di firma entro la fine della stagione il rinnovo sarà fino al 2029, mentre se l'ufficialità dovesse arrivare da luglio in poi la scadenza potrà essere fissata al 30 giugno 2030. [...]

(Il Messaggero)