Su Pellegrini in bilico: "Resta solo se felice"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la rete segnata al Braga, Pellegrini ha collezionato soltanto brevi spezzoni di partita, rimanendo in panchina per tutti e 90 i minuti con il Parma. Sebbene Ranieri non lo consideri una riserva, il capitano giallorosso sta trovando sempre meno spazio. Una possibile cessione a gennaio potrebbe concretizzarsi, dipendendo anche dalla volontà del giocatore: "Lorenzo gode della mia fiducia. Se arriveranno offerte, le valuteremo, come facciamo per ogni altro giocatore. Mi auguro che possa restare qui, ma la cosa importante è che sia contento anche lui".