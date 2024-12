Su Hermoso il Fenerbahçe ora insiste

Si avvicina l'apertura del mercato di gennaio, si susseguono le ipotesi di trasferimenti in entrata e in uscita. Dalla Turchia assicurano che il Fenerbahçe di Mourinho stia cercando con insistenza un accordo con Mario Hermoso [...] Hermoso ha giocato poco e male finora, anche a causa di un infortunio muscolare che lo ha fermato quando Juric aveva cominciato a concedergli un po' di minuti di campo. La Roma naturalmente non si opporrebbe a una sua cessione, che potrebbe consentirle di risparmiare un ricco stipendio triennale (oltre i 3 milioni netti) e produrre magari anche una piccola plusvalenza. [...] Capitolo Paredes: il Boca continua il pressing per averlo già a gennaio ma l'idea della Roma è tenerlo almeno fino al termine della stagione.

(Corsport)