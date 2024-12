Stadio della Roma, il "bosco fantasma" di Pietralata finisce sotto inchiesta: la Procura indaga per falso

Il nuovo stadio della Roma si scontra con il bosco di Pietralata. La procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza su presunti illeciti nell’iter amministrativo legato al progetto. Al centro dell’indagine c’è l’ipotesi che il Comune abbia ignorato documenti relativi alla presenza di un’area boschiva sui terreni destinati alla costruzione dell’impianto. [...]

(roma.repubblica.it)

La procura ha aperto un'inchiesta sull'iter per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Al centro degli accertamenti, la delicata questione del bosco di Pietralata. Secondo i comitati di quartiere, questa area verde va tutelata per legge, secondo il Campidoglio invece il bosco non esiste. II reato ipotizzato, sulla base di una serie di esposti del coordinamento dei comitati no stadio è falso in atto pubblico. L'indagine, affidata al pm Stefano Pizza, ruota intorno ai 14 ettari di proprietà comunale dove è previsto che sorga l'impianto giallorosso. Questa l'ipotesi investigativa: l'area sarebbe stata studiata da riqualificare senza prendere in considerazione documenti che indicano la presenza di un'area boschiva all'interno dei 14 ettari di terreno destinati all'operazione. I legali dei comitati hanno infatti trovato riferimenti espliciti all'«area boschiva» in mappe topografiche e atti protocollati dal Comune sotto le giunte Rutelli, Veltroni, Alemanno e Raggi come per esempio la variante al Piano Particolareggiato di Pietralata approvata nel 2012. Nell'iter amministrativo avviato dalla giunta Gualtieri, invece, i riferimenti sono spariti e per l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia «il bosco non esiste». [...] Qualora fosse accertata la presenza di un bosco, scatterebbero le tutele previste dalla legge. [...] Ieri i legali dei comitati hanno integrato i precedenti esposti depositando una relazione firmata da un noto agronomo che certifica la presenza di bosco almeno per 1,5 ettari nell'area destinata allo stadio. [...] ll Comune aveva comunque inviato un pool di agronomi per verificare la situazione e non avrebbero rivelato specie arboree da tutelare. [...]

(corsera)