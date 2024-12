Spunta Luiz Felipe per la difesa

IL TEMPO (L. PES) – Esterno basso a destra, centravanti ma anche difensore. Ghisolfi prepara le mosse per un mercato di gennaio che si preannuncia movimentato per la Roma. Accanto ai due ruoli già noti da migliorare, i giallorossi stanno pensando di aumentare la batteria dei difensori centrali. Per questo nelle ultime ore è spuntato il nome di Luiz Felipe, italobrasiliano di 27 anni che ha rotto con l'Al Ittihad ed è pronto a tornare in Italia. Sulle tracce dell'ex Lazio (in biancoceleste dal 2017 al 2022) c'è anche la Juventus ma i dialoghi tra il suo entourage e la Roma sono stati positivi e la possibilità di rivederlo a gennaio in Serie A è reale. Nel frattempo l'ex Ceo della Roma Lina Souloukou riparte dalla Premier League, in particolare dal Nottingham Forrest. La dirigente greca sarà consulente del patron Marinakis col quale ha già lavorato all'Olympiakos.