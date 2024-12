Sponsor di maglia, Inter e Milan al top dei ricavi in Serie A

Sono Inter e Milan a vantare gli accordi più remunerativi nel calcio italiano in fatto di sponsorizzazioni di maglia, con la Juventus - ancora priva di main sponsor - a inseguire. [...] Va oltre i 20 milioni anche il totale delle sponsorizzazioni di maglia per la Roma. Il main sponsor Riyadh Season, il brand di eventi sportivi e culturali dell'Arabia Saudita, appare sulle divise giallorosse per una cifra che si aggira sui 12,5 milioni a stagione, mentrel'accordo con Adidas dovrebbe attestarsi sui 5 milioni annui. Nel bilancio al 30 giugno 2023, invece, viene indicata in 3,7 milioni la somma relativa alla sponsorizzazione di Auberge Resort Collection come parte correlata (Dan Friedkin è il presidente).

(Il Sole 24 Ore Sport)