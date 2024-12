Si rivede Sergi Roberto: Fabregas ha il play di fiducia

Buone notizie per il tecnico del Como Cesc Fabregas: Sergi Roberto è ormai sulla via del recupero e potrebbe tornare a disposizione già per la sfida contro la Roma in programma domenica al Sinigaglia, alle 18. [...] Oltre un mese e mezzo di assenza che si è rivelato piuttosto pesante per l'economia della squadra, tenendo conto che contemporaneamente si è dovuto fermare anche Maximo Perrone, che con Roberto forma la coppia titolare in mediana nel 4-2-3-1 prediletto dal tecnico catalano. [...]

Dall'infermeria Fabregas però non ha avuto altrettante certezze circa le condizioni di Alieu Fadera e Marco Sala, usciti anzitempo domenica scorsa dal Penzo di Venezia. [...] Per il fattore domino, il recupero di Roberto potrebbe essere fondamentale per "liberare" Lucas Da Cunha che lo ha sostituito finora. [...] Intanto, da Venezia è arrivato un bel sospiro di sollievo per il ritorno al gol di Belotti dopo oltre due mesi. L'ultima volta che il Gallo aveva timbrato il cartellino era il 29 settembre contro il Verona, assieme al collega Cutrone (doppietta). [...]

(gasport)