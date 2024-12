Sfida tra opposti

[...] Nel 2016/2017, il primo dell'era di Gasperini all'Atalanta, a Roma c'era Spalletti con cui i giallorossi chiusero al secondo posto e a +15 dalla Dea. Anche oggi i punti che li dividono sono quindici, ma le parti si sono invertite. Il club capitolino, da allora, ha cambiato ben 8 allenatori, mutamenti che hanno portato solamente la vittoria di una Conference League nel 2022. [...] Negli ultimi 10 incroci, la Roma ha incassato ben 6 sconfitte contro i bergamaschi. [...]

Claudio Ranieri, però, sa come battere Gasperini, negli ultimi 12 scontri lo ha battuto sette volte. [...] Sir Claudio è l'antidoto del tecnico bergamasco, per formazione e pratica è l'antitesi gasperiniana. [...] Ranieri questa sera ostacolerà le linee di passaggio della Dea e coprirà gli spazi. [...] Gasperini, invece, chiederà la solita aggressività ai suoi. La sua squadra ha bisogno di tenere il passo del Napoli che per ora è a +4 dalle sue inseguitrici, mentre, la Roma deve fare punti per tirarsi via dalla zona retrocessione che dista solamente due punti. L'euforia bergamasca contro la disperazione giallorosso, non si sa quale sentimento prevarrà.

Entrambe le due squadre, sono accomunate da una proprietà americana. La famiglia Friedkin ha il controllo totale della Roma. Stephen Pagliuca, invece, possiede solo il 55% dell'Atalanta e la gestione del club continua ad essere curata dalla famiglia Percassi. I risultati dicono che non sia stato tanto conveniente acquistare la Roma mentre il discorso è opposto per quanto riguarda l'Atalanta. In più, la Dea è anche riuscita a costruire lo stadio in tempi record. [...]