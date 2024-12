Se il presente fa più paura del futuro

In Casa Roma si parla apertamente di futuro forse per evitare di parlare del presente. [...] Va bene spostare l'attenzione sulla Roma che verrà a patto, però, che non venga dimenticato perché a metà dicembre si stanno già facendo certi discorsi. E' stato Claudio Ranieri, dopo la batosta di domenica scorsa in riva al lago, ad aprire le danze sul futuro, esortando la società a intervenire sul mercato di gennaio. E questo non è un bel segnale. [...] Perché, chiedendo rinforzi, si è certificato il fallimento del mercato estivo. [...]

La conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che recentemente nella Roma poche (rare?) cose sono state azzeccate. C'è tempo per recuperare, certo, ma nessuno deve dimenticare che la squadra, costruita (male) per arrivare almeno in zona Champions, ha solo due punti di vantaggio sulla serie B. [...] Per centrare l'obiettivo sarà fondamentale innanzitutto fare l'esatto contrario di quanto combinato durante la passata estate. Anche in tema di cessioni, pur se resta difficile comprendere come potrà il club privarsi di giocatori che guadagnano cifre assurde e che, contratto alla mano, potrebbero rifiutare questa o quella destinazione. [...]

(corsera - M. Ferretti)