Scintilla Dybala: serve la vera Joya per dare la svolta

Sarà la sua quinta partita consecutiva dal via, addirittura la sesta se si considera anche quella di Europa League contro il Braga, dove Paulo Dybala ha giocato il primo tempo (e senza considerare la Coppa Italia, un riposo fisiologico). Una continuità che la Joya non trovata da quasi due anni [...] Insomma, Dybala ha la voglia di caricarsi la Roma sulle spalle per tirarla fuori il prima possibile dalle sabbie mobili del 10° posto e dei 19 punti in 17 giornate. Sa che è lui il giocatore di maggior talento, quello che deve accendere la scintilla quando la miccia è pronta. Ed è pronto a farlo ancora. Del resto, il Milan è la squadra che ha affrontato più volte in carriera, ben 25, con un bilancio personale di 15 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. [...] Ecco allora perché stasera Dybala ha voglia di graffiare la partita, lasciando il suo marchio (e salire così a -5 partite dal rinnovo). Per la Roma è fondamentale dare seguito ai successi con Sampdoria e Parma, cancellando l'onta di Como. Ma, soprattutto, è importante preparare al meglio un mese di gennaio che sarà decisivo. [...]

(Gasport)