Sarà invasione: in quattromila al Meazza

Invasione a San Siro. La Roma non sarà sola contro il Milan. Dybala e compagni potranno contare sui tifosi giallorossi, che sfideranno il freddo per sostenere la squadra in notturna, nonostante una classifica complicata. Ovviamente saranno in minoranza, ma come al solito si faranno sentire, sembrando probabilmente il triplo o il quadruplo: sono attesi 3.300 tifosi nel settore ospiti, ma almeno 4.000 considerando i romanisti presenti nell'intero stadio. Tra Claudio Ranieri e i tifosi si è creato un patto non scritto fin dal primo giorno. La contestazione, del resto, è finita [...] Insomma, il mondo Roma ci crede. E in blocco sta raggiungendo la Scala del calcio per spingere la squadra in questa trasferta tanto difficile quanto affascinante, l'ultima partita del 2024. [...] In città, intanto, è tutto pronto per l'open day del Tre Fontane. Un'iniziativa speciale che si svolgerà il giorno di Capodanno, quando dalle ore 15 lo stadio dell'Eur sarà invaso dai tifosi per l'allenamento a porte aperte. Si attendono circa 3.000 persone per una giornata speciale [...] Per il derby del 5 gennaio, invece, si viaggia verso il sold out e la quota di 63.000 tagliandi staccati: gli ultimi posti liberi restano solamente in Tribuna Monte Mario.

(Corsport)