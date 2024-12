Sanzioni Uefa: attesa multa da 3 milioni

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Una multa da 3 milioni di euro. E' questo quanto si aspetta la Roma dall'Uefa per la sanzione che dovrebbe essere comminata per i risultati dell'esercizio 2023-24 e scritti nero su bianco nel bilancio approvato nelle scorse settimane (la firma sul documento, dopo le dimissioni di Lina Souloukou, è del fedelissimo dei Friedkin, Eric Williamson). Dalle carte emerge che i texani nella scorsa stagione hanno erogato finanziamenti soci per 90 milioni - nell'attuale bilancio i versamenti sono di 10 milioni, ma non sono finiti qui, secondo quanto viene previsto in un'annata che si prospetta con conti in miglioramento - e sono stati inoltre convertiti 110,1 milioni da debiti verso soci per finanziamenti a "Riserva azionisti c/aumento di Capitale".

In generale il rosso è stato di 81,4 milioni, con un fatturato di 301,7 milioni, costi per 317,4 milioni e ammortamenti a 38,1 milioni. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno è negativo per 407,7 milioni, con l'indebitamento finanziario netto adjusted consolidato a 431,8 milioni (il debito verso i Friedkin è di 297,5 milioni). Confermato poi il rinnovo annuale di Abraham, che ha prolungato prima di andare in prestito al Milan. Vengono quindi evidenziati i costi di Baldanzi (11,5 milioni, di cui uno di commissione all'agente, e all'Empoli spetta il 15% della differenza fra il prezzo di cessione e l'importo d'acquisto), Angelino (5,4 milioni, di cui 250mila di commissione) e Paredes (3,6 milioni). Ufficiali infine i numeri delle plusvalenze dello scorso anno: Ibanez è stato ceduto all'Al Ahli per 28,5 milioni (plusvalenza di 23,4 milioni), Belotti al Como per una plusvalenza di 4 milioni e Matic al Rennes per una plusvalenza di 2 milioni.