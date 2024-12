Saelemaekers tuttofare può cambiare la Roma

Lo ha voluto fortemente Daniele De Rossi, nell'ambito dello scambio di prestiti secchi che ha portato in rossonero Tammy Abraham, ma sarà Claudio Ranieri a godersi Alexis Saelemaekers. [...] Anche se la Sampdoria non può considerarsi come il più probante dei test, la gara di Coppa Italia di mercoledì sera ha dato una risposta alla domanda che i tifosi giallorossi (e Ranieri) si sono fatti in questi mesi: cioè quale calciatore della rosa può spingere in panchina Celik, finora titolare assoluto sulla fascia destra. In una Roma disegnata con il 3-4-2-1 (o il 3-5-2 all'occorrenza) Saelemaekers ha dimostrato di poter fare l'esterno a tutta fascia con risultati più che positivi. [...]

L'utilizzo di Saelemaekers in quella posizione porta una serie di vantaggi: 1) con Angelino a sinistra, consente alla formazione giallorossa di avere due esterni offensivi in grado di servire assist per il centravanti, come ha dimostrato anche il gol nel finale di Shomurodov, da tutte e due le fasce laterali; 2) l'arretramento del belga "libera" un posto alle spalle del centravanti per un calciatore con caratteristiche ancora più offensive, come Soulé, Baldanzi, Pellegrini o El Shaarawy al fianco (o al posto) di Dybala per una Roma decisamente a trazione anteriore. [...] Con lui in campo, il tecnico romanista può cambiare modulo in corsa anche senza dover ricorrere ad una sostituzione. [...]

(corsera)