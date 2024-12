Saelemaekers titolare contro il Lecce. Sollievo Hummels: è pronto a giocare

Ci sono primavere che iniziano in pieno inverno. È il caso di Alexis Saelemaekers, che avvierà concretamente la sua stagione sabato contro il Lecce all’Olimpico. Il belga, infatti, partirà finalmente titolare a quasi tre mesi di distanza da quel maledetto 15 settembre. (...) La Roma, intanto, pensa già al suo riscatto e vorrebbe convertire lo scambio tra lui e Abraham col Milan da prestito a titolo definitivo. (...) Da Trigoria, infine, notizie agrodolci: Hermoso non ha ancora recuperato e sarà out anche col Lecce, mentre Hummels (smaltita la contrattura alla schiena) oggi tornerà ad allenarsi e sarà a disposizione.

(gasport)