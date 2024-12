Saelemaekers: «Superata la fase critica, i risultati adesso arrivano»

Recuperato Celik, l'unico escluso dalla lista dei convocati di Ranieri è Cristante, che non ha ancora superato la distorsione alla caviglia che lo ha tenuto fuori col Lecce. Stasera dovrebbe osservare un turno di riposo Angelino, al suo posto uno tra Zalewski, El Shaarawy e Saelemaekers, che ieri ha parlato in conferenza. «Qui mi trovo benissimo - le parole del belga - fin dal primo giorno. La Roma è una squadra fantastica e siamo un bellissimo gruppo, lavoriamo tanto anche se è stato un periodo difficile: ora stanno arrivando i risultati. Ranieri viene rispettato da tutti, anche dai tifosi. Per noi è stata una spinta per ricominciare a vincere e per far vedere la nostra mentalità. Sul campo stiamo facendo ciò che il mister ci chiede (...) Il mio futuro? Quello che succederà non dipenderà solo da me, vedremo, ma ora ho in testa solo la Roma». (...)

(corsera)