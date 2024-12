Ryan non al top, Ranieri chiama il baby De Marzi

Un nome a sorpresa è comparso nella lista dei convocati di Claudio Ranieri per la trasferta contro il Milan. È quello del portiere Giorgio De Marzi, 17 anni, promosso tra i grandi perché Ryan non si è allenato con regolarità in settimana a causa di un problema al tendine di achille. L'allenatore, quindi, si è portato a Milano quattro estremi difensori per sicurezza: Svilar, Ryan, Marin e appunto De Marzi [...] È un fedelissimo di Falsini: nel vivaio di Trigoria sta bruciando le tappe tanto da saltare il passaggio in Under 18 dopo due campionati vinti. La Roma l'ha blindato la scorsa estate con il primo contratto da professionista, valido fino al 2027 [...]

(Corsport)