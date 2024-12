Ryan Friedkin arriva a Trigoria, vede il tecnico e i giocatori: sarà allo stadio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo più di due mesi di assenza, la famiglia Friedkin torna a Roma. Le ultime apparizioni di Dan e Ryan avevano portato a due esoneri: quello di Mourinho e quello di De Rossi. Da allora, gli americani hanno preferito seguire gli interessi del club all'estero. Ieri, però, al Bernardini si è rivisto Ryan, che ha assistito alla rifinitura della squadra. Oltre a valutare l'operato sul campo, il vicepresidente ha partecipato a riunioni con il tecnico, con lo staff e con i giocatori. Questa sera, inoltre, sarà presente sugli spalti dell'Olimpico per assistere alla sfida contro il Lecce. [...] La presenza di Ryan Friedkin potrebbe servire per sbloccare alcune questioni in sospeso. Dopo l'addio di Lina Souloukou, il ruolo di CEO è ancora vacante. [...] Nel frattempo i Friedkin proseguono il percorso di acquisizione dell'Everton. [...]