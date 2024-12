Roma, via Cristante

C'è chi dice no. Nel caso di Paulo Dybala potrebbe trattarsi di un remake. Dopo aver rifiutato in estate la maxi-offerta dell'Al-Qadsiah il fantasista argentino appare orientato a declinare pure le avance del Galatasaray, che gli ha offerto un contratto fino al 2027 da 10 milioni a stagione. Niente da fare. La Joya non è convinta di lasciare la Capitale e vorrebbe proseguire con la Roma: tra 6 presenze (da almeno 45 minuti) scatterà il rinnovo automatico fino al 2026 da 9 milioni a stagione. Restano invece in uscita Hermoso, Celik, Cristante, Shomurodov e Pellegrini. [...]

(Tuttosport)