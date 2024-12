Roma senza fatica

IL TEMPO (L. PES) - Vietato illudersi ancora. La Roma supera agevolmente gli ottavi di finale di Coppa Italia rifilando quattro reti alla modesta Sampdoria di Semplici, centrando la terza vittoria di fila all'Olimpico. Il minimo sindacale per una squadra che tecnicamente è di molte categorie superiore ai blucerchiati. [...] Diversi cambi per Ranieri che tra squalifiche e indisponibili pensa anche al match di domenica contro il Parma. Ryan concede un turno di riposo a Svilar, confermato il terzetto difensivo di Como, mentre in mezzo al campo chance alla coppia Pisilli-Paredes con Baldanzi e Zalewski a supporto di Dovbyk. E proprio l'ucraino dopo nove minuti a rompere un digiuno durato un mese e mezzo. Dieci minuti dopo arriva il bis e mette a segno la sua prima doppietta. Baldanzi al venticinquesimo chiude la pratica e batte Vismara. Nella ripresa Ranieri sperimenta il 4-2-3-1. A mezz'ora dalla fine la Sampdoria prova a rimettere la testa avanti con Yepes. [...] Intorno al 70' cala il silenzio tra il pubblico a causa di un tifoso caduto in Distinti Sud e prontamente soccorso dai medici. Ranieri verso la fine fa uscire Dovbyk e inserisce Shomurodov che a due minuti dal suo ingresso in campo firma il poker. Una vittoria che regala ai giallorossi il pass per i quarti in programma a febbraio contro il Milan. [...]