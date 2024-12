Roma, sei davvero sicura di vendere un Dybala così?

Il Natale, all’Olimpico, arriva in anticipo, anche se solo per la Roma. I giallorossi vincono 5-0 contro un Parma mai in partita e lo show comincia dopo pochi minuti. Protagonista assoluto, quello stesso calciatore che da giorni è al centro di un vero e proprio caso di mercato: Paulo Dybala. L’argentino segna, fa segnare e diverte, eppure le voci sul suo futuro, nonostante quelle di Ranieri nel post-partita, non si fermano del tutto perché il Galatasaray, anche senza aver ancora presentato un’offerta ufficiale, vuole portare a Istanbul l’attaccante. (...) Diventa difficile a gennaio privarsi di un calciatore, il cui contratto è comunque in scadenza il prossimo giugno nonostante tra poche presenze (3 o 4) dovrebbe scattare il rinnovo automatico al 2026. “Sono due gol che mi danno fiducia – dice l’argentino che non riceve domande sul suo futuro –. Adesso ci saranno Milan e Lazio e saremo pronti, queste sono le partite più belle da giocare”. (...)

(tuttosport)