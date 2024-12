ROMA-SAMPDORIA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pisilli-Paredes a centrocampo, in attacco ballottaggio Dovbyk-Dybala

Obiettivo ripartenza immediata dopo la brutta figura di Como: la Roma di Claudio Ranieri torna in campo questa sera alle 21:00 per gli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria di Leonardo Semplici. Scelte quasi obbligate per Sir Claudio date le indisponibilità di Mancini (squalificato), Hummels, Cristante e Koné. Confermato il 3-4-2-1 con Svilar in porta e la difesa formata da Celik, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce ballottaggi tra Saelemekers e Saud a destra e Zalewski e Angelino a sinistra, con Pisilli e Paredes coppia di centrocampo (possibile chance per Le Fée). In attacco spazio a Pellegrini e Soulé con uno tra Dybala e Dovbyk a completare il reparto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Zalewski; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Ryan; Celik, Ndicka, Hermoso; Zalewski, Paredes, Pisilli, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dybala.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Zalewski; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saud, Paredes, Pisilli, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

LEGGO - Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Zalewski; Pellegrini, Soulé; Dybala.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saud, Pisilli, Le Fée, Angelino; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk.