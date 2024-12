Roma: Ranieri non bada al mercato, Dybala in campo

Claudio Ranieri non vuole pensare al mercato. Per questo contro il Parma, Paulo Dybala sarà il partner di attacco di Artem Dovbyk. [...] Finché il suo trasferimento non sarà ufficiale, la Joya verrà utilizzata. La trattativa con il Galatasaray sta procedendo con lo stesso copione con cui stava procedendo quella con l'Al Qadsiah. Dalla Spagna, riportano che l'agente, Carlos Novel, stia spingendo per un suo trasferimento in Turchia ma avrebbe però chiesto un ingaggio da 15 milioni di euro. [...] Sull'argentino ci sarebbe anche il Fenerbahce di José Mourinho, che lo ha già allenato nella sua esperienza alla Roma. [...]

(corsera)